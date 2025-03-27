Настройка WP сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок234 просмотра

Нужен человек, который сможет настроить по ТЗ WP сайт. С того что нужно будет сделать:

  • подключить тему

  • подключить определенный набор плагинов, настроить их(litespeed cache, rank math)

  • кастомизировать тему:

    • настроить типографику

    • layout

    • additional css

    • меню

    • футер

    • прочее

  • настроить безопасность(бекап, кол-во попыток входа и т.д.)

  • завести страницы(список выдам)

CSSWordPressДоработка сайтов
месяц назад
lcp
38 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
11 часов назад
19 дней назад
Максим
 
35 лет
10 месяцев в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
месяц назад
Константин
 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 дней назад
15 отзывов
месяц назад
Лучший веб-программист апреля
Дмитрий
 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
17 часов назад
18 отзывов
месяц назад
Денис
 
22 года
7 месяцев в сервисе
Был
2 дня назад
месяц назад
Алексей
 
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 дня назад
месяц назад
Джавид
 
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
2 отзыва
месяц назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
11 минут назад
48 отзывов
месяц назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
час назад
66 отзывов(-2)
месяц назад
Сергей
 
33 года
10 лет в сервисе
Был
день назад
13 отзывов
месяц назад
Рома
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
3 отзыва(-2)
месяц назад