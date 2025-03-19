Необходимо создать бот, который будет автоматически записывать

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявокнет просмотров

вы в телеграм есть? @Zhainagul напишите мне

Создание ботов
месяц назад
zhaina_69
Жанна 
56 лет
месяц в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров