Специалист по wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок119 просмотров

Здраствуйте всем ищу специалиста по вордпрессу

задача

купленый шаблон перевести на русский и адаптировать под интернет магазин под мое ТЗ

WordPressДоработка сайтовСоздание интернет-магазинов
месяц назад
loolk
Зоя 
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Заявки фрилансеров

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