Необходимы визуальные правки для устаревшего сайта на MODX. Требуется улучшить вёрстку, создать аккуратные блоки и слайдеры в одном разделе. Работы должны быть выполнены со вкусом и аккуратностью. Срок выполнения - 1-2 дня.
Исправит и доделать проект до готовности
Исправить и доделать проект до готовности.
Есть готовый сайт, реализован на пхп и mariaDB.
Данный сайт делает сбрку контент по rss..
Требуется внести ряд доработок :
- нужно поменять состав атрибутов в таблице(entries -> content, в т.ч. добавление других таблиц) в БД, чтобы БД была максим. универсальной для хранения контента из разных RSS.
- реализовать UI для функции rss/online_rss.php, чтобы можно в UI ручную copy-past ссылки RSS, чтобы забрать и загружает контент в БД. 2 RSS сылки предоставляются.
- сменить 2 php files из папки publishers и создать процесс с таймером чтобы загружать RSS контент из RSS в БД в фоновом режиме, 2 RSS сылки предоставляются.
- monitor/display.php - косметическая работа чтобы страница выглядит более комфортно, изображала корректированные атрбуты в шаге 1)
- создать API чтобы внешная система может забрать у нас контент со всеми заявленными атрибутами в БД, при этом, в запросе можно задавать параметры указывающие API возвращать определенные атрибуты в ответе. Так же все параметры в запросе нужно упаковать в одну структуру данных(типа объекта), чтобы запрос не выглядит слишком длиным, хаотическим. Примерно такой формат запроса - Post; формат ответа - Json;
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