Исправит и доделать проект до готовности

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Закрыт6 заявок198 просмотров

Исправить и доделать проект до готовности.

Есть готовый сайт, реализован на пхп и mariaDB.

Данный сайт делает сбрку контент по rss..

Требуется внести ряд доработок :

- нужно поменять состав атрибутов в таблице(entries -> content, в т.ч. добавление других таблиц) в БД, чтобы БД была максим. универсальной для хранения контента из разных RSS.

- реализовать UI для функции rss/online_rss.php, чтобы можно в UI ручную copy-past ссылки RSS, чтобы забрать и загружает контент в БД. 2 RSS сылки предоставляются.

- сменить 2 php files из папки publishers и создать процесс с таймером чтобы загружать RSS контент из RSS в БД в фоновом режиме, 2 RSS сылки предоставляются.

- monitor/display.php - косметическая работа чтобы страница выглядит более комфортно, изображала корректированные атрбуты в шаге 1)

- создать API чтобы внешная система может забрать у нас контент со всеми заявленными атрибутами в БД, при этом, в запросе можно задавать параметры указывающие API возвращать определенные атрибуты в ответе. Так же все параметры в запросе нужно упаковать в одну структуру данных(типа объекта), чтобы запрос не выглядит слишком длиным, хаотическим. Примерно такой формат запроса - Post; формат ответа - Json;

PHPДоработка сайтовРазработка API
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