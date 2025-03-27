Необходимо подправить карточку товара в системе Битрикс, чтобы выводить цену торгового предложения, основываясь на указанном коэффициенте, а не на цене за кг. При этом, если цена за 1 кг составляет 1000 руб, то при коэффициенте 0.15 цена должна отображаться как 150 руб. Также требуется показывать цену за ТП в каталоге для товаров с более высокой сортировкой.