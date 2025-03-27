Front-end Developer Angular

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок177 просмотров

Добрый день! Нужен фронт дэв на ангуляре чтобы сбилдить фронт.

AngularРазработка фронтенда
месяц назад
Marina4857
Мария 
32 года
месяц в сервисе
Была
24 дня назад

Выбранный исполнитель

flutter_javiddev
25 лет
6 месяцев в сервисе
Был
18 часов назад
месяц назад
$60
1 день
Escrow
Джавид сразу вышел на связь и все время работы отвечал оперативно на сообщения. Работу выполнил быстро, четко. Спасибо!
Спасибо, Мария, за быструю обратную связь и своевременную оплату

Заявки фрилансеров

Максим
 
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10 месяцев в сервисе
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1 отзыв
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Сергей
 
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Искандер
 
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flutter_javiddev
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