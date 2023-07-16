Привет! Нам нужен UI дизайнер, делаем MVP приложения на React Native? с кулинарными рецептами. Уже есть: - проведены исследования; - собран кликабельный макет на основе сценариев. Требуется: - 12 экранов (см. вложения); - ...
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- $200Дизайн мобильных приложений17 заявокОткрыт20 дней назад
Потрібна доробка функціоналу цього додатку: https://codecanyon.net/item/chatai-chatgpt-android-ios-ai-chat-app/48038811 Потрібні функції: - Переключити на GPT-4 - Функція створити (або вибрати існуюче) та надіслати фото - Обрізати фото перед відправкую GPT API (взяти якусь готову бібліотеку для ...Мобильные приложения3 заявкиОткрыт23 дня назад
Нужна помощь в устранении ряда ошибка и запуска апк билда приложения. За работу надо взяться сегодня в паре с другим разработчиком, если не готовы начать сразу. Не оставляйте заявку. В заявку сразу пишите свой опытМобильные приложения3 заявкиЗакрыт10 дней назад
Базово напишу о приложениях: 1. Приложение RentMe - агрегатор объявлений по аренде недвижимости (https://apps.apple.com/us/app/rentme-real-estate-aggregator/id6446093563) Написано на реакте. Текущие изменения которые хотел бы внести: - удалять неактивные предложения с нашей ленты ...TypeScriptFlutterReact NativeDockerNode.jsReact.jsМобильные приложения6 заявокЗакрыт13 дней назад
- $25000
сделать приложения остальное обсудимМобильные приложения13 заявокЗакрыт19 дней назад
- $200
Нужно написать приложение для андройд терминала или взять готовые варианты и подделать под требования. перед программированием приложения, надо нарисовать его схематично, что бы можно было какие либо пункты переделать, пока вы еще не начали ...AndroidПриложение для AndroidJavaReact NativeReact.jsМобильные приложения5 заявокЗакрытмесяц назад
Доработать приложение на kotlin. Сейчас идет реализация нового приложение на expo react native. И тут нужно просто перенести управляющий класс с библиотекой в каталог android, чтобы можно было вызывать этот класс из react native. Важно ...Закрыт2 месяца назад
- $100
Нужен разработчик на React Native. Нужно сделать простое приложение, по готовому дизайну. Представляет из себя фейковое приложение спортивного бара с заказом еды и бронированием столиков. Фейковое потому что функционал реализововать не нужно, главное создать видимость ...Закрыт2 месяца назад
Створити додаток та API під android та IOS на React Native або іншій JavaScript бібліотеці. Прикріплюю тз за проектомJavascriptAndroidiOSReact NativeReact.jsЗакрыт4 месяца назад
- $50
Цель: обеспечить связь между приложениями iOS/Mac OS и network extensions, написанными на Swift/Objective-C. Содержание: Создать мост для React Native (iOS/Mac OS), который использует Network Extension Packet Tunnel и реализует безопасное соединение с использованием Xray ...iOSПриложение для iOSReact NativeReact.jsSwiftВеб-программированиенет заявокЗакрыт4 месяца назад
Доработать звонки в мобильном приложении, которое написано на react native. Проблема заключается в звонках внутри мобильного приложения. Для звонков используется Agora sdk. Требуется проверить корректность работы Агоры, реализовать дозвон, если устройство находится в сонном состоянии ...Закрыт4 месяца назад
Создать приложение под android и IOS на React Native или другой JavaScript библиотеке. Прикрепляю тз по проекту Телеграм: @Teto_20_10Закрыт5 месяцев назад
Требуется фронтенд-разработчик под проект: Нужна разработка фронта с нуля на React/Next.js (опыт не менее 2 лет). На бэке будет REST api (бэк и дизайн с заказчика). После разработки планируется развитие системы, а также создание мобильного приложения на React ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сверстать приложение на React Native, для дальнейшей публикации в Play Market и App Store.Дизайн: [url=https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1]https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1[/url]HTML-верстка10 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Есть сайт на vue, надо с него создать мобильное приложение на React Native, какое-то начало проекта уже естьМобильные приложения5 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Необходимо сверстать приложение на React Native, для дальнейшей публикации в Play Market и App Store. Дизайн: https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $35
Доброго времени суток! Ищу опытного программиста React Native, способного разработать Landing Page с использованием этого фреймворка и интеграцией рабочего QR-сканера. Для реализации сканера необходимо использовать библиотеку React Native Vision Camera (https://github.com/mrousavy/react-native-vision-camera).Проект ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сверстать приложение на React Native, дизайн тут: [url=https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/Maldives-Reef-Life?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=HlX12QQoK6uGJEOx-1]https://www.figma.com/file/1GuKijx5m13xbfxf8aJJC0/...[/url]Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт6 месяцев назад
Нужно внедрить stripe SDK в приложение на expo+react native. Детали в ЛС. Прошу писать только тем кто уже работал с stripe SDK под react nativeЗакрыт6 месяцев назад
До этого проект уже выгружался в аппстору, но сделали обновление, но ни у кого нет макбука.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад