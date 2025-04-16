MVP (сайт) и последующая реализация моб. приложения

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок158 просмотров

Ищу разработчика для реализации проекта (сайт перевозок на английском языке)

ТЗ отправлю тому, кто имеет опыт работы с технологиями ниже. Пишите ваш рейт, опыт, часовой пояс.

1. Web MVP: React + Node.js (или Vite)

Frontend (клиентская часть):

React.js — быстрая, масштабируемая библиотека для интерфейса

React Router DOM — для маршрутов и навигации

TailwindCSS — для стильного, минималистичного дизайна (в стиле Uber, Tesla)

React Helmet — для SEO (заголовки, описания и т.д.)

Форма и API: подключение к backend для расчёта цены, бронирования и загрузки профилей

Backend (серверная часть):

Node.js + Express — быстрый и простой REST API

MongoDB / PostgreSQL — для хранения данных пользователей, заказов, профилей

Stripe или PayPal API — для оплаты

Amazon S3 — хранение фото

---

2. SEO-оптимизация сразу

Уникальные страницы профилей (водителей, грузчиков)

Метаданные, заголовки, alt-тексты

Sitemap.xml, robots.txt

---

3. Переход к мобильному приложению (после web MVP)

Рекомендуемый стек:

React Native — чтобы переиспользовать 60–80% web-кода

Expo — для быстрого запуска и публикации в App Store / Google Play

Firebase — можно использовать для push-уведомлений, аутентификации, аналитики

FirebaseMongoDBNode.jsPostgreSQLReactReact NativeREST APIStripeTailwind CSSИнтеграция APIРазработка бэкендаРазработка мобильных приложенийРазработка фронтенда
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