Дизайн мобильных экранов для игры-квиза в Телеграм

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрытнет заявок9 просмотров

Ищу дизайнера для создания мобильных экранов (3-4 экрана) и экранов состояний для игры-квиза в Телеграм. Работа только с мобильным дизайном.

TelegramДизайн мобильных приложений
месяц назад
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