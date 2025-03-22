Требуется разработка дизайна андроид приложения для синтеза речи. Приложение позволяет подключать речевые движки и генерировать аудио из текста. Дизайн разрабатывается в Figma в два этапа с минималистичным подходом. При успешной работе возможно продолжение на втором этапе.
Требуется UI/UX дизайнер
Ищем UI/UX дизайнера мобильных приложений IOS и Android, мастерски работающего в Figma. Задачи включают создание кликабельных прототипов, работу по UI/UX, создание компонентов и дизайн системы для мобильного приложения в Figma. Работа удаленная.
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