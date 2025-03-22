Требуется UI/UX дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Ищем UI/UX дизайнера мобильных приложений IOS и Android, мастерски работающего в Figma. Задачи включают создание кликабельных прототипов, работу по UI/UX, создание компонентов и дизайн системы для мобильного приложения в Figma. Работа удаленная.

FigmaUI/UXДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
месяц назад
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Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
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Дизайн мобильных приложений
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