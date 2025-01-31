Дизайн для мобильного приложения на Android.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт11 заявок331 просмотр

Приложение для организации мероприятий и встреч.
Описываю примерный функционал и экраны, для которых нужен дизайн, возможно что-то будет меняться.
Функционал приложения:

  1. Регистрация и авторизация

    • Вход через email/пароль, Google.

    • Восстановление пароля.

  2. Главный экран (Карта мероприятий)

    • Карта с пинами мероприятий поблизости.

    • Фильтры (по категории, дате, расстоянию).

    • Поиск мероприятий.

    • Возможность быстро создать встречу.

  3. Список мероприятий

    • Список всех событий, отсортированный по дате или расстоянию.

    • Возможность просмотреть детали мероприятия.

  4. Создание мероприятия

    • Название, описание, категория.

    • Место проведения (с выбором на карте).

    • Дата и время.

    • Лимит участников (если есть).

    • Приватность (публичное/по приглашению).

  5. Страница мероприятия

    • Подробная информация о встрече.

    • Кнопка "Присоединиться".

    • Список участников.

    • Чат мероприятия.

    • Организатор может редактировать и удалять событие.

  6. Профиль пользователя

    • Аватар, имя, контакты.

    • Список созданных и посещённых мероприятий.

    • Настройки (уведомления, конфиденциальность).

  7. Чаты и уведомления

    • Чат для общения участников мероприятия.

    • Push-уведомления о новых мероприятиях, приглашениях и сообщениях.

  8. Настройки и управление

    • Настройка видимости на карте.

    • Управление подписками на категории событий.

    • Темная/светлая тема.

Основные экраны приложения:

  1. Экран входа и регистрации

  2. Главный экран (Карта с мероприятиями)

  3. Список мероприятий (альтернативный вид)

  4. Экран создания мероприятия

  5. Страница мероприятия

  6. Экран профиля пользователя

  7. Чат мероприятия

  8. Экран настроек

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