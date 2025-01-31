Требуется дизайнер для редизайна мобильного приложения на iOS. Необходимы навыки работы в Figma, создание иллюстраций и иконок. Портфолио должно содержать успешные приложения, желательно с in-App подписками. Ожидается понимание концепции дизайна и склонность к минимализму.
Дизайн для мобильного приложения на Android.
Приложение для организации мероприятий и встреч.
Описываю примерный функционал и экраны, для которых нужен дизайн, возможно что-то будет меняться.
Функционал приложения:
Регистрация и авторизация
Вход через email/пароль, Google.
Восстановление пароля.
Главный экран (Карта мероприятий)
Карта с пинами мероприятий поблизости.
Фильтры (по категории, дате, расстоянию).
Поиск мероприятий.
Возможность быстро создать встречу.
Список мероприятий
Список всех событий, отсортированный по дате или расстоянию.
Возможность просмотреть детали мероприятия.
Создание мероприятия
Название, описание, категория.
Место проведения (с выбором на карте).
Дата и время.
Лимит участников (если есть).
Приватность (публичное/по приглашению).
Страница мероприятия
Подробная информация о встрече.
Кнопка "Присоединиться".
Список участников.
Чат мероприятия.
Организатор может редактировать и удалять событие.
Профиль пользователя
Аватар, имя, контакты.
Список созданных и посещённых мероприятий.
Настройки (уведомления, конфиденциальность).
Чаты и уведомления
Чат для общения участников мероприятия.
Push-уведомления о новых мероприятиях, приглашениях и сообщениях.
Настройки и управление
Настройка видимости на карте.
Управление подписками на категории событий.
Темная/светлая тема.
Основные экраны приложения:
Экран входа и регистрации
Главный экран (Карта с мероприятиями)
Список мероприятий (альтернативный вид)
Экран создания мероприятия
Страница мероприятия
Экран профиля пользователя
Чат мероприятия
Экран настроек
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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