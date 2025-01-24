Требуется разработка дизайна мобильного приложения для контроля пропусков. Исполнитель должен иметь опыт в UX/UI дизайне. Техническое задание будет предоставлено.
Дизайн мобильного приложения в сфере моды
Требуется дизайнер для разработки дизайна мобильного приложения, который будет посвящен модной тематике. Нужно создать уникальные и привлекательные интерфейсы, которые будут соответствовать современным тенденциям моды.
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