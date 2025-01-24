Дизайн мобильного приложения в сфере моды

Ищется Junior UI/UX Designer для создания UI/UX-дизайнов для веб- и мобильных приложений. Основные задачи включают улучшение интерфейсов, сотрудничество с разработчиками и менеджерами, а также генерация креативных идей. Необходимы уверенные навыки работы в Figma, внимание к деталям и стремление к обучению в команде.