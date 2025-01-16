Добрый день.

Нужен дизайн для MINI APP что-то похоже с https://t.me/fintopiobot или приложением финуслгуи, в желто белом стиле как у Т-банка.

Общая информация

Цель проекта: Создать минимально жизнеспособный продукт (MVP) для веб-приложения криптобиржи, обеспечивающего функционал регистрации пользователей, управления балансами и обмена валют. Приложение должно быть доступно через Telegram Web App.

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Функциональные требования

1. Регистрация и авторизация пользователей

• Регистрация:

o Пользователь вводит номер телефона для регистрации.

o Подтверждение номера телефона через SMS-код.

o Создание аккаунта после успешного подтверждения.

• Авторизация:

o Вход по номеру телефона и SMS-коду.

o Возможность восстановления доступа через повторное SMS.

2. Главная страница

• Отображение имени пользователя.

• Информация о балансе пользователя в собственной валюте системы (например, "CoinX").

• Быстрые ссылки:

o Создание заявки на обмен.

o История заявок.

o Настройки профиля.

3. Создание заявки на обмен валют

• Пользователь указывает:

o Тип валюты для ввода (например, BTC, ETH, USDT и др.).

o Сумму обмена.

o Адрес для получения криптовалюты.

• После создания заявки:

o Заявка отправляется администратору для подтверждения.

o Пользователь получает уведомление о статусе заявки.

4. Административная панель

• Просмотр заявок:

o Статус заявки (новая, обработана, отклонена).

o Детали заявки (пользователь, тип валюты, сумма, адрес).

• Обработка заявок:

o Администратор вручную переводит средства с холодного кошелька на адрес, указанный пользователем.

o Отметка заявки как выполненной.

5. Уведомления

• Администратор получает уведомления в Telegram о каждой новой заявке на обмен.

• Уведомление содержит:

o Информацию о заявке (пользователь, сумма, адрес).

o Ссылку для быстрого перехода в административную панель.

6. История заявок

• Пользователь может видеть:

o Все свои заявки.

o Статусы заявок (в обработке, завершена, отклонена).

• Администратор может видеть историю всех заявок.

7. Баланс пользователя

• Внутри приложения используется своя валюта (CoinX).

• Пользователь может пополнять баланс CoinX через заявки на обмен.

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Архитектура

1. Общая структура

• Backend: Go (Golang).

• База данных: PostgreSQL.

• Кэширование: Redis.

• Очереди: RabbitMQ (обработка уведомлений, верификаций).

• Интеграции:

o API платёжных систем.

o Telegram Web App.

2. Компоненты

1. API Gateway

• Единая точка входа для запросов.

• Реализация REST API.

2. User Service

• Регистрация и авторизация пользователей.

• Управление профилем и верификацией.

3. Wallet Service

• Управление балансами и транзакциями.

4. Exchange Service

• Обмен валют и обновление курсов.

5. Notification Service

• Обработка и отправка уведомлений.

6. Admin Panel

• Управление пользователями и статистикой.

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Сроки реализации