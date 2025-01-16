Требуется разработать дизайн для 4 экранов онбординга мобильного приложения на платформе iOS. Необходима проработка некорректных элементов с легкой анимацией для улучшения пользовательского опыта.
Дизайн для mini app кошелька с функцией обмена пополнения
Добрый день.
Нужен дизайн для MINI APP что-то похоже с https://t.me/fintopiobot или приложением финуслгуи, в желто белом стиле как у Т-банка.
Общая информация
Цель проекта: Создать минимально жизнеспособный продукт (MVP) для веб-приложения криптобиржи, обеспечивающего функционал регистрации пользователей, управления балансами и обмена валют. Приложение должно быть доступно через Telegram Web App.
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Функциональные требования
1. Регистрация и авторизация пользователей
• Регистрация:
o Пользователь вводит номер телефона для регистрации.
o Подтверждение номера телефона через SMS-код.
o Создание аккаунта после успешного подтверждения.
• Авторизация:
o Вход по номеру телефона и SMS-коду.
o Возможность восстановления доступа через повторное SMS.
2. Главная страница
• Отображение имени пользователя.
• Информация о балансе пользователя в собственной валюте системы (например, "CoinX").
• Быстрые ссылки:
o Создание заявки на обмен.
o История заявок.
o Настройки профиля.
3. Создание заявки на обмен валют
• Пользователь указывает:
o Тип валюты для ввода (например, BTC, ETH, USDT и др.).
o Сумму обмена.
o Адрес для получения криптовалюты.
• После создания заявки:
o Заявка отправляется администратору для подтверждения.
o Пользователь получает уведомление о статусе заявки.
4. Административная панель
• Просмотр заявок:
o Статус заявки (новая, обработана, отклонена).
o Детали заявки (пользователь, тип валюты, сумма, адрес).
• Обработка заявок:
o Администратор вручную переводит средства с холодного кошелька на адрес, указанный пользователем.
o Отметка заявки как выполненной.
5. Уведомления
• Администратор получает уведомления в Telegram о каждой новой заявке на обмен.
• Уведомление содержит:
o Информацию о заявке (пользователь, сумма, адрес).
o Ссылку для быстрого перехода в административную панель.
6. История заявок
• Пользователь может видеть:
o Все свои заявки.
o Статусы заявок (в обработке, завершена, отклонена).
• Администратор может видеть историю всех заявок.
7. Баланс пользователя
• Внутри приложения используется своя валюта (CoinX).
• Пользователь может пополнять баланс CoinX через заявки на обмен.
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Архитектура
1. Общая структура
• Backend: Go (Golang).
• База данных: PostgreSQL.
• Кэширование: Redis.
• Очереди: RabbitMQ (обработка уведомлений, верификаций).
• Интеграции:
o API платёжных систем.
o Telegram Web App.
2. Компоненты
1. API Gateway
• Единая точка входа для запросов.
• Реализация REST API.
2. User Service
• Регистрация и авторизация пользователей.
• Управление профилем и верификацией.
3. Wallet Service
• Управление балансами и транзакциями.
4. Exchange Service
• Обмен валют и обновление курсов.
5. Notification Service
• Обработка и отправка уведомлений.
6. Admin Panel
• Управление пользователями и статистикой.
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Сроки реализации
Заявки фрилансеров
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