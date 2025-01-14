Демо-дизайн приложения медицинского центра

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
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Требуется в короткие сроки (~неделя-две) создать концептуальный дизайн приложения для презентации в рамках сейлс-питча клиенту. Т.е не финальные макеты для разработки, а быстрые концепты. В случае одобрения мы продолжим сотрудничество.

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Дизайн мобильных приложений
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