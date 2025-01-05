Требуется создать дизайн трех экранов для мобильного приложения: загрузочный экран, экран со списком игр и экран с самой игрой. Экраны должны быть простыми и интуитивно понятными. Прототипы экранов прилагаются. Укажите ваше предложение по бюджету и срокам в заявке.
UX UI дизайнер для доработки веб-приложения
Ищем UX UI дизайнера для улучшения и доработки веб-приложения. Необходим опыт работы и знание английского для понимания логики приложения. Проект с международным стартапом, интересные задачи и возможность роста в компании.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Дизайн мобильных приложений2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $10000
Крупная мобильная игра с большим онлайном ищет дизайнера UX/UI для создания дизайна лаунчера и HUD. После определения стиля предполагается продолжение работы над всеми экранами игры. Ознакомьтесь с референсами и текущими экранами в Figma.Закрыт3 месяца назад
Требуется создать дизайн мобильного приложения почтового сервиса с несколькими ключевыми страницами: вход, регистрация, восстановление доступа и список сообщений. Включает элементы для форматирования текста и страницу выбора типа сообщений. Ожидается современный и удобный интерфейс для пользователей.Закрыт3 месяца назад
- $100
Требуется разработка дизайна мобильного приложения для заказа еды и напитков на спортивных мероприятиях. Проект должен быть выполнен в Figme с использованием дизайн-системы и оптимизирован для мобильных устройств. Желательно, чтобы приложение было на чешском языке. Срок выполнения — сегодня, качество может быть средним.Закрытнет даты
Ищем UX UI дизайнера для разработки дизайна интерфейса ИИ приложения медицинского сервиса. Необходим интуитивный, премиальный дизайн для мобильных и веб-устройств. Умение работать в Figma или Adobe XD, создание UX-прототипов и сотрудничество с разработчиками являются обязательными навыками.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Ищем дизайнеров для создания комплексных дизайн-макетов социальной сети. Задача включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений. Требуется опыт в UI/UX, наличие портфолио, владение инструментами дизайна и понимание принципов адаптивного дизайна. Ожидаются навыки в проведении пользовательских исследований и тестирования для улучшения интерфейсов.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Необходимо разработать дизайн мобильного приложения на тему нумизматики, включающий 45-50 экранов. Требуется качественная детализация всех элементов в Figma с соблюдением общей стилистики. Обеспечивается ТЗ, видео пояснения и платная графика. Ищем специалиста с опытом в графике приложений и соблюдением сроков.Закрыт4 месяца назад
- $1000
Ищем опытных дизайнеров для создания дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку для ПК, планшетов и мобильных приложений на Android и iOS. Требуется минимум 2 года опыта в UI/UX, наличие портфолио, навыки работы с Figma или аналогами. Опыт в адаптивном дизайне и понимание UX-принципов являются обязательными. Дополнительные навыки в прототипировании и фронтенд-разработке приветствуются.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер IOS для работы в сфере iGaming с опытом графического дизайна и разработкой приложений. Обязательно наличие портфолио и навыки работы с Figma и нейронными сетями. Удаленная работа, проектный бюджет 15-20$.Закрыт5 месяцев назад