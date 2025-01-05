UX UI дизайнер для доработки веб-приложения

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Ищем UX UI дизайнера для улучшения и доработки веб-приложения. Необходим опыт работы и знание английского для понимания логики приложения. Проект с международным стартапом, интересные задачи и возможность роста в компании.

UI/UXСоздание пользовательских интерфейсов
4 месяца назад
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Лучший дизайнер мобильных приложений апреля
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Дизайн мобильных приложений
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