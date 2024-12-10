Требуется дизайнер IOS для работы в сфере iGaming с опытом графического дизайна и разработкой приложений. Обязательно наличие портфолио и навыки работы с Figma и нейронными сетями. Удаленная работа, проектный бюджет 15-20$.
Нужно разработать дизайн для соц сети. Работа для опытных и креативных
Мы ищем талантливых и опытных дизайнеров для создания комплексных дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку дизайна для ПК, планшетов, мобильных веб-версий, а также приложений для Android и iOS. Если вы соответствуете следующим требованиям, мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру:
Профессиональный опыт и портфолио:
Минимум 2 года опыта в UI/UX дизайне, предпочтительно в сфере социальных сетей или похожих веб-приложений.
Наличие портфолио с примерами выполненных проектов, демонстрирующих навыки адаптивного дизайна и разработки мобильных приложений.
Технические навыки:
Отличное владение инструментами дизайна, такими как Figma, Adobe XD, Sketch или аналогичными.
Знание принципов адаптивного и отзывчивого дизайна для различных устройств (ПК, планшеты, смартфоны).
Опыт разработки дизайна для мобильных платформ: Android (Material Design) и iOS (Human Interface Guidelines).
Понимание UX/UI принципов:
Глубокое понимание пользовательского опыта и умение создавать интуитивно понятные интерфейсы.
Способность проводить пользовательские исследования и тестирования для улучшения дизайна.
Коммуникационные навыки:
Умение эффективно общаться с заказчиком, понимать его требования и предлагать оптимальные решения.
Готовность к получению и внедрению обратной связи.
Организационные навыки:
Способность работать автономно, управлять своим временем и соблюдать установленные сроки.
Внимание к деталям и высокая степень ответственности за результат.
Дополнительные преимущества:
Опыт работы с прототипированием и анимацией (например, использование Principle, After Effects).
Знание основ фронтенд-разработки (HTML, CSS, JavaScript) будет плюсом.
Понимание принципов создания дизайн-систем и стайлгайдов.
Образование:
Высшее образование в области дизайна, графических коммуникаций или смежных дисциплин является преимуществом, но не обязательно при наличии релевантного опыта.
Как подать заявку: Пожалуйста, отправьте на вопрос, сколько будет два + 2, иначе мы не будем рассматривать ваши кандидатуры. Указывайте ваш телеграм, чтобы мы могли более детально пообщаться по интересующим нас вопросам. Всем кандидатам мы разошлем подробное ТЗ, где можно ознакомиться с заданием и обсудить оплату. Спасибо за внимание!
Мы ждем ваших заявок и готовы начать сотрудничество с профессионалом, способным воплотить наши идеи в качественный и привлекательный дизайн!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн мобильных приложенийнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать дизайн макета Figma на основе 5 png-изображений для мобильного приложения. Необходимо изменить цвета, сохраняя оригинальные элементы, включая тени и градиенты. Все изображения во вложении.Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $1500
Требуется разработка мобильного приложения на iOS и Android для обучения детей до 7 лет буквам и словам через игру. Используйте сценарии из курса Wordwall и добавьте имеющуюся озвучку.Закрыт4 месяца назад
Ищем дизайнера для создания скриншотов и макетов мобильного приложения. Необходим опыт в разработке интерфейсов и желание работать над интересным проектом. Обязанности включают создание визуальных элементов для приложения и проработка дизайна.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработать дизайн сайта для проверки оригинальности БАДов с двумя точками входа: десктоп и мобильная версия. Мобильный сайт должен поддерживать функцию сканирования кода. Цель — привести клиентов к дальнейшему контакту в Telegram или WhatsApp. В наличии готовый прототип, отличающиеся версии требуют отдельного подхода. Ожидается результат в Figma.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработка дизайна мобильного приложения в Figma. Задача включает отрисовку примерно 60 экранов на медицинскую тематику. Мокапы и техническое задание уже готовы. Работа будет разбита на части.Закрыт4 месяца назад
- $500
Требуется UX/UI дизайнер для обновления дизайна мобильного VPN-приложения. Задача - создать современный и стильный интерфейс. Опыт работы не обязателен, приветствуются как новички, так и профессионалы. Необходимы знания Figma, Sketch или Adobe XD и наличие портфолио. Бюджет от 500$.Закрыт5 месяцев назад
Требуется разработать дизайн для мобильной игры в жанре tower-defense, выполненной в стиле pixel-art. Основные элементы: игровое поле, 6 видов защитников и 10 видов атакующих. Также необходимо создать главное меню. Предоставлены референсы для вдохновения. Дополнительные детали будут обсуждены индивидуально.Закрыт5 месяцев назад
- $500
Требуется дизайнер для обновления UI/UX мобильного приложения в Figma. Необходимо разработать несколько вариантов дизайна для Android и iOS на основе текущего макета и провести исследование аналогичных приложений. Предоставляются текущий дизайн и подробный макет с комментариями. Ищем специалиста с опытом работы в мобильном дизайне и портфолио.Дизайн мобильных приложений11 заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $40
Требуется создать дизайн для Telegram Mini-app, отрисовав 6 экранов в Figma на основе макета в Photoshop. Макет включает кнопки и их расположение. Приложение будет представлять собой каталог товаров. Дизайн предоставляется в формате PNG. Убедитесь, что экраны соответствуют представленным макетам.Дизайн мобильных приложений5 заявокЗакрыт5 месяцев назад