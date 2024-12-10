Мы ищем талантливых и опытных дизайнеров для создания комплексных дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку дизайна для ПК, планшетов, мобильных веб-версий, а также приложений для Android и iOS. Если вы соответствуете следующим требованиям, мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру:

Профессиональный опыт и портфолио: Минимум 2 года опыта в UI/UX дизайне, предпочтительно в сфере социальных сетей или похожих веб-приложений.

Наличие портфолио с примерами выполненных проектов, демонстрирующих навыки адаптивного дизайна и разработки мобильных приложений. Технические навыки: Отличное владение инструментами дизайна, такими как Figma, Adobe XD, Sketch или аналогичными.

Знание принципов адаптивного и отзывчивого дизайна для различных устройств (ПК, планшеты, смартфоны).

Опыт разработки дизайна для мобильных платформ: Android (Material Design) и iOS (Human Interface Guidelines). Понимание UX/UI принципов: Глубокое понимание пользовательского опыта и умение создавать интуитивно понятные интерфейсы.

Способность проводить пользовательские исследования и тестирования для улучшения дизайна. Коммуникационные навыки: Умение эффективно общаться с заказчиком, понимать его требования и предлагать оптимальные решения.

Готовность к получению и внедрению обратной связи. Организационные навыки: Способность работать автономно, управлять своим временем и соблюдать установленные сроки.

Внимание к деталям и высокая степень ответственности за результат. Дополнительные преимущества: Опыт работы с прототипированием и анимацией (например, использование Principle, After Effects).

Знание основ фронтенд-разработки (HTML, CSS, JavaScript) будет плюсом.

Понимание принципов создания дизайн-систем и стайлгайдов. Образование: Высшее образование в области дизайна, графических коммуникаций или смежных дисциплин является преимуществом, но не обязательно при наличии релевантного опыта.

Как подать заявку: Пожалуйста, отправьте на вопрос, сколько будет два + 2, иначе мы не будем рассматривать ваши кандидатуры. Указывайте ваш телеграм, чтобы мы могли более детально пообщаться по интересующим нас вопросам. Всем кандидатам мы разошлем подробное ТЗ, где можно ознакомиться с заданием и обсудить оплату. Спасибо за внимание!

Мы ждем ваших заявок и готовы начать сотрудничество с профессионалом, способным воплотить наши идеи в качественный и привлекательный дизайн!