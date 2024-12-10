Нужно разработать дизайн для соц сети. Работа для опытных и креативных

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн мобильных приложений
Закрыт8 заявок41 просмотр

Мы ищем талантливых и опытных дизайнеров для создания комплексных дизайн-макетов социальной сети. Проект включает разработку дизайна для ПК, планшетов, мобильных веб-версий, а также приложений для Android и iOS. Если вы соответствуете следующим требованиям, мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру:

  1. Профессиональный опыт и портфолио:

    • Минимум 2 года опыта в UI/UX дизайне, предпочтительно в сфере социальных сетей или похожих веб-приложений.

    • Наличие портфолио с примерами выполненных проектов, демонстрирующих навыки адаптивного дизайна и разработки мобильных приложений.

  2. Технические навыки:

    • Отличное владение инструментами дизайна, такими как Figma, Adobe XD, Sketch или аналогичными.

    • Знание принципов адаптивного и отзывчивого дизайна для различных устройств (ПК, планшеты, смартфоны).

    • Опыт разработки дизайна для мобильных платформ: Android (Material Design) и iOS (Human Interface Guidelines).

  3. Понимание UX/UI принципов:

    • Глубокое понимание пользовательского опыта и умение создавать интуитивно понятные интерфейсы.

    • Способность проводить пользовательские исследования и тестирования для улучшения дизайна.

  4. Коммуникационные навыки:

    • Умение эффективно общаться с заказчиком, понимать его требования и предлагать оптимальные решения.

    • Готовность к получению и внедрению обратной связи.

  5. Организационные навыки:

    • Способность работать автономно, управлять своим временем и соблюдать установленные сроки.

    • Внимание к деталям и высокая степень ответственности за результат.

  6. Дополнительные преимущества:

    • Опыт работы с прототипированием и анимацией (например, использование Principle, After Effects).

    • Знание основ фронтенд-разработки (HTML, CSS, JavaScript) будет плюсом.

    • Понимание принципов создания дизайн-систем и стайлгайдов.

  7. Образование:

    • Высшее образование в области дизайна, графических коммуникаций или смежных дисциплин является преимуществом, но не обязательно при наличии релевантного опыта.

Как подать заявку: Пожалуйста, отправьте на вопрос, сколько будет два + 2, иначе мы не будем рассматривать ваши кандидатуры. Указывайте ваш телеграм, чтобы мы могли более детально пообщаться по интересующим нас вопросам. Всем кандидатам мы разошлем подробное ТЗ, где можно ознакомиться с заданием и обсудить оплату. Спасибо за внимание!

Мы ждем ваших заявок и готовы начать сотрудничество с профессионалом, способным воплотить наши идеи в качественный и привлекательный дизайн!

Adobe XDFigmaSketchTelegramUI/UXАдаптивный дизайнДизайн мобильных приложенийСоздание пользовательских интерфейсов
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ewal
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Файлы доступны только авторизованным пользователям

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