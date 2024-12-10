Дизайн макет Figma на основе изображений png

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Завершен16 заявок463 просмотра

Есть изображения в формате png для 5 страниц для мобильного приложения. Требуется :

  • сделать дизайн макет Figma на основе этих png

  • использовать другие цвета - остальное перенести как есть, включая тени и градиенты

Изображения во вложении

FigmaДизайн мобильных приложений
5 месяцев назад
ZetBaur
48 лет
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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Выбранный исполнитель

kabayeva-sabina
22 года
8 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Escrow
Сделала макет дизайна быстро и качественно. Даже правки не потребовались. Однозначно рекомендую.
Проект был четко сформулирован: заказчик предоставил небольшой макет с понятными требованиями, что позволило быстро и качественно выполнить работу. Самое приятное — макет сразу был принят без каких-либо правок! Всё по делу, оперативная обратная связь и доверие к профессионализму дизайнера. Спасибо за доверие и отличное взаимодействие!

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