Проект был четко сформулирован: заказчик предоставил небольшой макет с понятными требованиями, что позволило быстро и качественно выполнить работу. Самое приятное — макет сразу был принят без каких-либо правок! Всё по делу, оперативная обратная связь и доверие к профессионализму дизайнера. Спасибо за доверие и отличное взаимодействие!