Здравствуйте,

Создание мобильного приложения на IOS and Android для обучения детей до 7 лет буквам и словам в игровой форме нп примере игры reading eggs.

У нас есть курс на платформе Wordwall с которого модно будет брать сценарии учебного процесса. Нужно будет также наложить озвучку, которая уже имеется.