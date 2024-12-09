Я ищу дизайнера IOS для работы в сфере iGaming.

Необходим опыт в графическом дизайне, особенно в разработке дизайна IOS приложений с заглушками.

Также требуется наличие портфолио с примерами работ и умение работать с Figma и нейронными сетями для генерации элементов дизайна.

Работа удаленная, предлагаю проектный бюджет 15-20$.