Нам нужен отличный UI/UX-дизайнер, который сделает наш сайт потрясающим и удобным в использовании. Идеальный специалист будет знать все о проектировании для пользователей и сможет воплотить наши идеи в красивом дизайне. Чтобы добиться успеха, вы должны ...
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- $1200SketchДизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 дней назад
Привет! Нужно разработать несколько макетов по предоставленному примеру. Дизайн нужно выполнять в программе Sketch (figma и т.д. не годятся в данном случае). При подаче заявки прошу указывать стоимость услуги за час. Благодарю.FigmaSketchДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Наша компания в поиске опытного веб-дизайнера для разработки нового веб-сайта. Веб-сайт будет служить платформой для продажи продуктов красоты и здоровья. Мы стремимся создать современный и привлекательный дизайн, который будет подчеркивать нашу уникальность и привлекать наших ...PhotoshopSketchДизайн сайтов23 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Ultragames - новая игровая студия по разработке мобильных игр. В настоящий момент перед нами стоит задача создать с нуля студию по разработке мобильных игр с использованием web3 технологий. В данный момент, мы в ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать несколько экранов для существующего проекта. Макеты и дизайн-систему представлю. Работа должна быть выполнена в Sketch. При подаче заявки прошу указывать стоимость работы за час.SketchДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
- $800
Мы ищем талантливого веб-дизайнера для создания бизнес-сайта. Идеальный кандидат будет иметь опыт в создании визуально привлекательных и удобных для пользователей веб-сайтов, которые эффективно передают послание бренда и его предложения. Конкретные навыки, необходимые для этого проекта, ...SketchДизайн сайтовнет заявокЗакрыт6 месяцев назад
Отрисовать межкомнатные двери 3 вида и настенные панели 150 кв. м (стиль модерн с рустом)подробно и профессионально и быстро,с развернутыми эскизами,со всеми узлами и тд.Точное ТЗ обеспеченно.За скорость отдельная оплата.За развернутые эскизы премиальные.SketchЧертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Нужно сделать лепнину актового зала,а также колонну по плану,и то и другое относятся к одному зданию (sketch up) все детали есть в файлахSketch3D-графика3 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
- $350
Необходимо создать уникальный дизайн для страниц компании в социальных сетях (LinkedIn, Facebook, VK, [url=http://vc.ru/]vc.ru[/url] и т.д.), который будет отражать бренд компании. Для этого мы ищем опытного дизайнера, который сможет заложить основы нашего бренда и создать ...Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Добрый день, если есть возможность написать скетч для записи-чтения RFID с PN5180 пришлю ТЗ Николай ЮганцовSketchПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Разработать [b]дизайн сайта и элементы UIX для 6-страничного сайта[/b] [b]Ожидаемые результаты[/b][list=1][*]разработаны макеты для каждого раздела сайта и UI (цветовая палитра сайта, шрифты, отступы, [url=https://habr.com/ru/post/547982/]ховеры [/url]и т.д.) в программе Figma или Sketch. [*]разработан [url=https://evergreens.com.ua/assets/images/articles/DESIGN/blog/ingo.jpg]UI kit[/url] сайта[*]разработаны дополнительные артефакты макета ...Дизайн сайтаFigmaSketchДизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 месяцев назад
[b]Для чого ви нам потрібні?[/b] Ми шукаємо спеціаліста, який зміг би зробити якісний редизайн нашого iOS мобільного додатку “OKMINER” з подальшою перспективою працевлаштування на постійній основі. [b]Обов'язки:[/b] [list][*]Вивчення потреб і звичок користувачів, аналіз конкурентів і ...Дизайн мобильных приложений12 заявокЗакрыт8 месяцев назад
Есть дизайн в виде sketch-файла, картинки и шрифты. Три страницы - лендинг, блог, страница блога. Нужно сделать верстку на чём-то стандартном - bootstrap, foundation. Будет идеально, если на мобильном устройстве тоже будет выглядеть хорошо.BootstrapСайт-визиткаSketchЗавершен9 месяцев назад
Ищу опытного фрилансера для улучшения дизайна мобильного приложения. Нам нужен креативный дизайнер, который может взять наш существующий дизайн и сделать его более современным и привлекательным для наших пользователей.Кандидат должен иметь опыт работы в дизайне мобильных ...Дизайн интерфейсов и игр26 заявокЗакрыт9 месяцев назад
Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url] [list=1][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами. [*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть ...SketchДизайн сайтов20 заявокЗакрыт8 месяцев назад
- $20
Есть 2 задания по сохранению страниц на диск: 1) Нужно сохранить на диск 4 страницы сайта так, что бы все файлы и картинки грузились потом с локального диска и не "дергали" внешние сайты. Нужно на сейчас, предоплата на ...SketchЗавершенгод назад
- $10
Нужно сохранить на диск 4 страницы сайта так, что бы все файлы и картинки грузились потом с локального диска и не "дергали" внешние сайты. Нужно на сейчас, предоплата на карту _украинского_ банка. Страницы: https://buythiz.com/soulmate-sketch-lp Нужно удалить внизу страницы 2 ...SketchHTML-верстка2 исполнителяЗавершенгод назад
Есть файлы .sketch нужно из оранжевого весь дизайн перекрасит в другой цвет и сделать лого для него, и поменять пиктограммы в некоторых экранах.SketchДизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершенгод назад
Есть макет в Sketch для сайта одностраничника Есть сверстанная страница Необходимо: 1. Проверить на соответствие требованиям верстку. 2. Оптимизировать (удалить ненужное, максимально ускорить загрузку страницы ) 3. Внести некоторые исправления - исправить проблему с адаптивность [b]Требуемые навыки:[/b] - Опыт работы веб-разработчиком ...Закрытгод назад
Нужно сверстать лендинга по макету Sketch. Макеты https://drive.google.com/file/d/1WWA6jYc0fHqD9MafTbIaFvykbDjmM2zx/view?usp=sharing Нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать. Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и сроков не рассматриваю заявки. Антибот 47+11=Верстка лендингаSketchHTML-верстка23 заявкиЗакрыт2 года назад