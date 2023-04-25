Заказать услуги дизайнера Sketch

Найдите дизайнера Sketch прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Закажите услуги дизайнера Sketch на фрилансе в Украине и других странах. На фриланс бирже Weblancer вы можете найти широкий выбор проектов и вакансий с лучшими ценами, безопасной сделкой и своевременной оплатой.

  • Дизайн для сайта

    $1200

    Нам нужен отличный UI/UX-дизайнер, который сделает наш сайт потрясающим и удобным в использовании. Идеальный специалист будет знать все о проектировании для пользователей и сможет воплотить наши идеи в красивом дизайне. Чтобы добиться успеха, вы должны ...

    Sketch
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 дней назад

  • Разработать дизайн web-приложения в Sketch.

    Привет! Нужно разработать несколько макетов по предоставленному примеру. Дизайн нужно выполнять в программе Sketch (figma и т.д. не годятся в данном случае). При подаче заявки прошу указывать стоимость услуги за час. Благодарю.

    FigmaSketch
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Поиск веб-дизайнера для разработки веб-сайта

    Наша компания в поиске опытного веб-дизайнера для разработки нового веб-сайта. Веб-сайт будет служить платформой для продажи продуктов красоты и здоровья. Мы стремимся создать современный и привлекательный дизайн, который будет подчеркивать нашу уникальность и привлекать наших ...

    PhotoshopSketch
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • UI/UX дизайнера для веб направления (фриланс), на проектную занятость

    Ultragames - новая игровая студия по разработке мобильных игр. В настоящий момент перед нами стоит задача создать с нуля студию по разработке мобильных игр с использованием web3 технологий. В данный момент, мы в ...

    FigmaIllustratorPhotoshopSketch
    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Дизайн новых разделов проекта в Sketch

    Необходимо разработать несколько экранов для существующего проекта. Макеты и дизайн-систему представлю. Работа должна быть выполнена в Sketch. При подаче заявки прошу указывать стоимость работы за час.

    Sketch
    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    5 месяцев назад

  • Вебдизайн

    $800

    Мы ищем талантливого веб-дизайнера для создания бизнес-сайта. Идеальный кандидат будет иметь опыт в создании визуально привлекательных и удобных для пользователей веб-сайтов, которые эффективно передают послание бренда и его предложения. Конкретные навыки, необходимые для этого проекта, ...

    Sketch
    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    6 месяцев назад

  • Опытный проектировщик в Sketch up

    Отрисовать межкомнатные двери 3 вида и настенные панели 150 кв. м (стиль модерн с рустом)подробно и профессионально и быстро,с развернутыми эскизами,со всеми узлами и тд.Точное ТЗ обеспеченно.За скорость отдельная оплата.За развернутые эскизы премиальные.

    Sketch
    Чертежи и Схемы1 заявка
    Закрыт
    7 месяцев назад

  • Лепнина и колонна

    Нужно сделать лепнину актового зала,а также колонну по плану,и то и другое относятся к одному зданию (sketch up) все детали есть в файлах

    Sketch
    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Создание уникального дизайна для социальных сетей

    $350

    Необходимо создать уникальный дизайн для страниц компании в социальных сетях (LinkedIn, Facebook, VK, [url=http://vc.ru/]vc.ru[/url] и т.д.), который будет отражать бренд компании. Для этого мы ищем опытного дизайнера, который сможет заложить основы нашего бренда и создать ...

    FigmaIllustratorPhotoshopSketch
    Дизайн сайтов11 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • PN5180 sketch

    Добрый день, если есть возможность написать скетч для записи-чтения RFID с PN5180 пришлю ТЗ Николай Юганцов

    Sketch
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Дизайн сайта и UIX

    Разработать [b]дизайн сайта и элементы UIX для 6-страничного сайта[/b] [b]Ожидаемые результаты[/b][list=1][*]разработаны макеты для каждого раздела сайта и UI (цветовая палитра сайта, шрифты, отступы, [url=https://habr.com/ru/post/547982/]ховеры [/url]и т.д.) в программе Figma или Sketch. [*]разработан [url=https://evergreens.com.ua/assets/images/articles/DESIGN/blog/ingo.jpg]UI kit[/url] сайта[*]разработаны дополнительные артефакты макета ...

    Дизайн сайтаFigmaSketch
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • UX/UI дизайнер мобільних додатків (Mobile App UX/UI Designer)

    [b]Для чого ви нам потрібні?[/b] Ми шукаємо спеціаліста, який зміг би зробити якісний редизайн нашого iOS мобільного додатку “OKMINER” з подальшою перспективою працевлаштування на постійній основі. [b]Обов'язки:[/b] [list][*]Вивчення потреб і звичок користувачів, аналіз конкурентів і ...

    HTMLCSSiOSFigmaPhotoshopSketch
    Дизайн мобильных приложений12 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Верстка трех страниц сайта-визитки

    Есть дизайн в виде sketch-файла, картинки и шрифты. Три страницы - лендинг, блог, страница блога. Нужно сделать верстку на чём-то стандартном - bootstrap, foundation. Будет идеально, если на мобильном устройстве тоже будет выглядеть хорошо.

    BootstrapСайт-визиткаSketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 месяцев назад

  • Улучшение дизайна мобильного приложения

    Ищу опытного фрилансера для улучшения дизайна мобильного приложения. Нам нужен креативный дизайнер, который может взять наш существующий дизайн и сделать его более современным и привлекательным для наших пользователей.Кандидат должен иметь опыт работы в дизайне мобильных ...

    Дизайн мобильного приложенияSketch
    Дизайн интерфейсов и игр26 заявок
    Закрыт
    9 месяцев назад

  • Нужно разработать дизайн шаблона сайта агрегатора казино.

    Прототип для разработки [url=https://project.mercurytheme.com/002/]https://project.mercurytheme.com/002/[/url] [list=1][*]Шаблон должен быть в двух вариантах: desktop и mobile. Конечный результат - .sketch файл со всеми asset-ами. [*]Шаблон должен быть легким, читабельным, и удовлетворять тем метрикам [url=https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/]Google Lighthouse[/url] за которые отвечает дизайн-часть ...

    Sketch
    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    8 месяцев назад

  • Сохранить 2 страницы на диск

    $20

    Есть 2 задания по сохранению страниц на диск: 1) Нужно сохранить на диск 4 страницы сайта так, что бы все файлы и картинки грузились потом с локального диска и не "дергали" внешние сайты. Нужно на сейчас, предоплата на ...

    Sketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    год назад

  • Сохранить сайт на диск

    $10

    Нужно сохранить на диск 4 страницы сайта так, что бы все файлы и картинки грузились потом с локального диска и не "дергали" внешние сайты. Нужно на сейчас, предоплата на карту _украинского_ банка. Страницы: https://buythiz.com/soulmate-sketch-lp Нужно удалить внизу страницы 2 ...

    Sketch
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    год назад

  • Оптимизация верстки, баг-фиксинг

    Есть макет в Sketch для сайта одностраничника Есть сверстанная страница Необходимо: 1. Проверить на соответствие требованиям верстку. 2. Оптимизировать (удалить ненужное, максимально ускорить загрузку страницы ) 3. Внести некоторые исправления - исправить проблему с адаптивность [b]Требуемые навыки:[/b] - Опыт работы веб-разработчиком ...

    JavascriptHTMLCSSjQueryGitSketch
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    год назад

  • Верстка лендинга по макету Sketch

    Нужно сверстать лендинга по макету Sketch. Макеты https://drive.google.com/file/d/1WWA6jYc0fHqD9MafTbIaFvykbDjmM2zx/view?usp=sharing Нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать. Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и сроков не рассматриваю заявки. Антибот 47+11=

    Верстка лендингаSketch
    HTML-верстка23 заявки
    Закрыт
    2 года назад