Дизайн для сайта

$1200
Дизайн сайтовОткрыт21 заявка98 просмотров
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Нам нужен отличный UI/UX-дизайнер, который сделает наш сайт потрясающим и удобным в использовании. Идеальный специалист будет знать все о проектировании для пользователей и сможет воплотить наши идеи в красивом дизайне. Чтобы добиться успеха, вы должны уметь пользоваться такими инструментами проектирования, как Sketch и Adobe XD. Нам также нужен человек, который умеет создавать красивое оформление и разбирается в отзывчивом дизайне.

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