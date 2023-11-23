Дизайн для сайта

Нам нужен отличный UI/UX-дизайнер, который сделает наш сайт потрясающим и удобным в использовании. Идеальный специалист будет знать все о проектировании для пользователей и сможет воплотить наши идеи в красивом дизайне. Чтобы добиться успеха, вы должны уметь пользоваться такими инструментами проектирования, как Sketch и Adobe XD. Нам также нужен человек, который умеет создавать красивое оформление и разбирается в отзывчивом дизайне.