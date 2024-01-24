Junior UX/UI Designer
Здравствуйте, я веб-дизайнер. Готов помочь вам с решением всех ваших проблем в бизнесе. Перед проектированием дизайна, я анализирую ваших конкурентов, провожу брифинг и изучаю вашу ЦА. Необходимым я также делаю UI Киты, для айдентики.
Почему я?
студент лучшей школы дизайна в СНГ UPROCK
пунктуально подхожу к задачи, а выполняю ответственно на совесть
имею чувство стиля и прекрасного
владею знаниями 3д-моделирования
низкие цены за работу, ведь я только учусь
Я против войны в Украине!