Salutaa

Николай Salutaa

 
23 года
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Junior UX/UI Designer

Здравствуйте, я веб-дизайнер. Готов помочь вам с решением всех ваших проблем в бизнесе. Перед проектированием дизайна, я анализирую ваших конкурентов, провожу брифинг и изучаю вашу ЦА. Необходимым я также делаю UI Киты, для айдентики.

Почему я?

  • студент лучшей школы дизайна в СНГ UPROCK

  • пунктуально подхожу к задачи, а выполняю ответственно на совесть

  • имею чувство стиля и прекрасного

  • владею знаниями 3д-моделирования

  • низкие цены за работу, ведь я только учусь