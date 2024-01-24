Junior UX/UI Designer

Здравствуйте, я веб-дизайнер. Готов помочь вам с решением всех ваших проблем в бизнесе. Перед проектированием дизайна, я анализирую ваших конкурентов, провожу брифинг и изучаю вашу ЦА. Необходимым я также делаю UI Киты, для айдентики.

Почему я?