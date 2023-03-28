Дизайн сайтов

Привет!

Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Минска. Сейчас живу в Батуми вместе со своей прекрасной женой.

Люблю море, горы и когда они вместе.) Занимаюсь любимым делом, а именно дизайном сайтов, помогая своим клиентам (стартапам, малому и среднему бизнесу, креативной индустрии) решать одну из самых важных задач – качественно выделяться на фоне конкурентов с помощью современного, простого, и эффективного дизайна.