Дизайн сайтов
Привет!
Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Минска. Сейчас живу в Батуми вместе со своей прекрасной женой.
Люблю море, горы и когда они вместе.) Занимаюсь любимым делом, а именно дизайном сайтов, помогая своим клиентам (стартапам, малому и среднему бизнесу, креативной индустрии) решать одну из самых важных задач – качественно выделяться на фоне конкурентов с помощью современного, простого, и эффективного дизайна.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
3%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20— Дизайн сайтов
Портфолио
- Сайт. Аренда автомобилей класса Люкс - ONLYCARS36 просмотров
- Квиз-лэндинг. Туристическое агентство TRAVELINO38 просмотров
- Лэндинг. Агентство недвижимости ELBRUS30 просмотров
- Лэндинг. Увлажнитель воздуха DYSON32 просмотра
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Алексей предложил в конкурсе лучший вариант лендинга под квиз опрос. Чувствуется, что есть большой потенциал профессионального дизайнера. Личное пожелание, наполнять в профиле портфолио, что бы это утвердить. Общение понравилось, отзывчивый и открытый человек. Сделал небольшие доработки по моей просьбе. Мои рекомендации заказчикам!
Ответный отзыв
Максим прекрасный заказчик, честный и открытый. Четкая постановка задачи. Оперативная обратная связь. Приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!;)
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $100от 2 дней
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