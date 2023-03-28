shoomalex

Алексей shoomalex

 
36 летГрузия/Батуми
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
Дизайн сайтов

Привет!

Меня зовут Алексей и я веб-дизайнер из Минска. Сейчас живу в Батуми вместе со своей прекрасной женой.
Люблю море, горы и когда они вместе.) Занимаюсь любимым делом, а именно дизайном сайтов, помогая своим клиентам (стартапам, малому и среднему бизнесу, креативной индустрии) решать одну из самых важных задач – качественно выделяться на фоне конкурентов с помощью современного, простого, и эффективного дизайна.

Дизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
3%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-20
Дизайн сайтов
Отзывы заказчиков
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад
$100
10 баллов
9 месяцев назад
Предложить дизайн одностраничника под квиз
Алексей предложил в конкурсе лучший вариант лендинга под квиз опрос. Чувствуется, что есть большой потенциал профессионального дизайнера. Личное пожелание, наполнять в профиле портфолио, что бы это утвердить. Общение понравилось, отзывчивый и открытый человек. Сделал небольшие доработки по моей просьбе. Мои рекомендации заказчикам!
Максим прекрасный заказчик, честный и открытый. Четкая постановка задачи. Оперативная обратная связь. Приятное общение. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!;)
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$10/час
от $100от 2 дней
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