Юрий Ерошин | Создаю сайты на Тильде
С 2020 года я занимаюсь на фрилансе разработкой сайтов на Tilda. Каждый проект – это маленький мир, в который погружаюсь, чтобы показать его с выгодной стороны и сделать понятным для пользователя.
Мои клиенты – это мои партнеры, с которыми мы создаем квинтэссенцию визуального взгляда на бизнес, как средство решения проблем их клиентов.
Сайт-портфолио - https://eroshyn.site
Профиль в Tilda Experts - https://experts.tilda.cc/yury-eroshyn
Телеграм - @eroshyn
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
ТОП-10— Сайты «под ключ»
Портфолио
- Онлайн-игра House of Sparta1 просмотр
- CASTA. Интернет-магазин солнцезащитных очков166 просмотров
- Вероника Копыл. Лендинг для психолога100 просмотров
- Masha Syta. Онлайн-курсы позирования254 просмотра
- SoWhite. Отбеливающие полоски для зубов60 просмотров
- Тед Мосби. Некоммерческий проект персонажа сериала166 просмотров
Отзывы заказчиков
$600
10 баллов
год назад
Превосходный специалист. Не хочу рекомендовать, т.к. хочу чтобы работал только на мои проекты))) Шутка, очень рекомендую!
Ответный отзыв
Ярослав поставил задачу четко и понятно, постоянно на связи, пояснял все интересующие моменты. Рекомендую
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$22/час
от $800от 15 дней
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