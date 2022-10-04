Юрий Ерошин | Создаю сайты на Тильде

С 2020 года я занимаюсь на фрилансе разработкой сайтов на Tilda. Каждый проект – это маленький мир, в который погружаюсь, чтобы показать его с выгодной стороны и сделать понятным для пользователя.



Мои клиенты – это мои партнеры, с которыми мы создаем квинтэссенцию визуального взгляда на бизнес, как средство решения проблем их клиентов.

Сайт-портфолио - https://eroshyn.site

Профиль в Tilda Experts - https://experts.tilda.cc/yury-eroshyn

Телеграм - @eroshyn