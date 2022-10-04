eroshyn

Юрий Ерошин eroshyn

 
28 летБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
Юрий Ерошин | Создаю сайты на Тильде

С 2020 года я занимаюсь на фрилансе разработкой сайтов на Tilda. Каждый проект – это маленький мир, в который погружаюсь, чтобы показать его с выгодной стороны и сделать понятным для пользователя.

Мои клиенты – это мои партнеры, с которыми мы создаем квинтэссенцию визуального взгляда на бизнес, как средство решения проблем их клиентов.

Сайт-портфолио - https://eroshyn.site

Профиль в Tilda Experts - https://experts.tilda.cc/yury-eroshyn

Телеграм - @eroshyn

Tilda
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$600
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Отзывы заказчиков
nasmeshnic
39 летЧехия
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$600
10 баллов
год назад
Дизайн и разработка сайта на Tilda
Превосходный специалист. Не хочу рекомендовать, т.к. хочу чтобы работал только на мои проекты))) Шутка, очень рекомендую!
Ярослав поставил задачу четко и понятно, постоянно на связи, пояснял все интересующие моменты. Рекомендую
Ответный отзыв
Сайты «под ключ»
1 отзыв
$22/час
от $800от 15 дней
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