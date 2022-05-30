CASTA. Интернет-магазин солнцезащитных очков

https://castabrand.tilda.ws/

Задача:

Сделать редизайн интернет-магазина солнцезащитных очков монобренда CASTA, для того чтобы он выглядел актуальным на сегодняшний день.

Решение:

Первым этапом создания сайта было изучение бренда, его позиционирования и основной целевой аудитории. Выяснилось. что основная ЦА бренда - молодые парни и девушки. Поэтому сайт должен соответствовать современным трендам, и в то же время быть простым. Для придания сайту молодежной стилистики, были использованы темные тона, нестандатрные расположения заголовков, шрифты, подходящие молодежной тематике, крупные фотографии молодых парней и девушек в очках бренда. Данный дизайн можно использовать при разработке любого интернет-магазина по схожей тематике. Нужно лишь заменить текст и изображения.

Сайт попал в подборку #madeontilda.