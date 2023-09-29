Онлайн-игра House of Sparta

Проект, посвященный онлайн-игре House of Sparta. Нужно было сделать редизайн их существующего сайта, в котором выделить модельки персонажей, показать этапы работы над проектом, показать преимущества будущей игры.

Целевая аудитория: 20-30 лет, геймеры, любящие онлайн игры и заработок на играх.



Основной задачей нового дизайна было показать размашистыми мазками порцию информации на каждом новом экране. То есть при каждой прокрутке оставить немного текста и показать больше визуала.



Нужно было связать тематику Спарты с дизайном, что мы видим в заголовочных шрифтах. Отдельные слова в заголовках напоминают нам эффект крови из фильма “300 спартанцев” Зака Снайдера. Также при загрузке сайта такой эффект повторяется.



На сверстанном лендинге присутствует зацикленное видео вращения модельки персонажа, которое было сделано из изображений-рендеров каждого ракурса воина Спарты.



На фоне некоторых блоков встречаются изображения эпохи ренесанса, для того чтобы подчеркнуть эпоху прошлого, эпоху великих свершений.



Итог: стилистически сайт получился с уклоном в спартанскую тематику с добавлением нестандартной сетки и крупных изображений моделек персонажей игры



Сайт работает по ссылке: houseofsparta.art