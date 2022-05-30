Masha Syta. Онлайн-курсы позирования

https://mashasyta.me/

Задача:

Разработать сайт онлайн курсов по позированию на фотосессии без страха камеры

Решение:

Так как данный сайт должен продавать курс по позированию, то и продажу он должен осуществлять качественными фотографиями, которые и были показаны на сайте. Также применяется плавная и легкая анимация которая подчеркивает акцентные места в проекте. Была сделана главная страница, которая рассказывает о Маше, а также страница описания курса, где более подробно расписано, что человек получит после прохождения курса. Оплата курса настроена таким образом, что пользователю сразу после оплаты автоматическим образом приходит сообщение на почту, где указаны логин и пароль, а также ссылка на вход в Личный кабинет. Таким образом процесс покупки настроен автоматизированным образом, без участия заказчика.

Сайт попал в подборку #madeontilda.