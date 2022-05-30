Тед Мосби. Некоммерческий проект персонажа сериала

http://theodore-evelyn-mosby.tilda.ws/

Задачей проекта было создать сайт посвященный персонажу сериала "Как я встретил вашу маму" Теду Мосби. За основу для контента были взяты факты из жизни персонажа, информация о его друзьях и девушках, а также его некоторые черты характера.

В дизайне используется схожие цветовая палитра и шрифты как в сериале. Также информация завернута в постепенное вовлечение пользователя в историю жизни Теда, путем использования сторителлинга и плавного появления информации по мере скролла. Некоторые визуальные элементы и гиф-изображения добавляют динамику повествованию.

Проект разрабатывался для участия в Тильда Воркшоп, не является коммерческим и создан с любовью к Теду, его друзьям и сериалу "Как я встретил вашу маму".

Попал в топ-5 лучших сайтов сделанных в рамках конкурса.