Требуется создать многостраничный сайт под ключ для продажи автомобилей из Кореи. Сайт должен быть удобным, с возможностью управления и внесения правок в будущем. Необходимо интегрировать ссылки на социальные сети и реализовать функцию для ответов на сообщения заявок.