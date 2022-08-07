Создание дизайна для лендинга магазина детских игрушек. Сайт должен содержать 5-6 страниц. Имеется примерная структура, которую необходимо доработать. Учитывайте небольшой бюджет при указании цены.
Сайт под ключ для продажи авто из кореи
удобный сайт многостраничник с ссылками на другие соц сети по типу этого https://koreablizko.ru/ с возможностью его управления и внесения правок в будущем, возможность отвечать на сообщения заявки и тд
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