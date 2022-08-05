Требуется собрать лендинг на основе существующего сайта на WordPress с использованием темы Avada. Работа будет производиться по предварительному ТЗ, доступному по ссылке. Необходимо учитывать специфику криптовалютной тематики. Ожидается качественная реализация проекта.
Веб-программист/сайт под ключ
День добрый! Ищу толкового и порядочного подрядчика для постоянного сотрудничества. Очень нужны профессионалы своего дела. Отправляйте портфолио и рекомендации. Спасибо, хорошего дня!
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