Сделать копию портала по йоге

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Закрыт18 заявок425 просмотров

Необходимо сделать копию портала по йоге по структуре, форме, расположению и всем техническим моментам также, но с другим дизайном (визуалом). (Сайт-портал как библиотека электронная с фото, текстами и видео). Лично скину подробнее.

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