Нужно сделать качественный сайт

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Завершен1 заявка112 просмотров

Для студии бальных танцев 

3 года назад
CosaOstra
40 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
3 года назад
$80
3 дня
Escrow
Если вам нужен красивый и качественный сайт( ландинг) то это только к Герману. Со многими сотрудничал, но подход к работе Германа меня поразил. Все в срок, всегда на связи. Ещё и видеоролик записал, как работать в админке. Всем советую. 10 из 10!
Хорошо поработали с Александром! Быстро предоставляет всю нужную информацию и материалы. Четко обозначил задачу, поэтому справились даже без единой правки. Оплату производит быстро. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

egowka
Герман 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
29 отзывов
3 года назад

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