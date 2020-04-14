Нужно создать капию одной фотографии но под свой формат.
- Анимация2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Ищу надежного сценариста для создания роликов в свой канал. На долгое сотрудничество. Длина ролика не больше 30 секунд.Сценарии4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Добрый день. Нужен хороший видеоролик на 1 минуту. С презентацией спортивных сборов. Все фото и видео материалы готов передать. Их немного! Хорошо, чтобы был голос за кадром.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен7 месяцев назад
Нужно качественно настроить директ для танцевальной студии. Есть сайт. Все соц.сети.Контекстная реклама10 заявокЗакрытгод назад
Из фотографий и видео нужно сделать презентацию одного спортивного мероприятия! С голосом за кадром.Видеомонтаж20 заявокЗакрытгод назад
Нужен специалист который будет вести группу в вк. Танцевальная студия. В которой должен вестись набор учеников.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрытгод назад
Нужна красивая листовка, для школы бальных танцев.Баннеры1 заявкаЗакрытгод назад
Для студии бальных танцевСайты «под ключ»1 исполнительЗавершенгод назад
Добрый день. Нужен хороший специалист, который настроит рекламную кампанию в ВК и Яндекс Директе. Создаст хорошие картинки для продвижения и доведёт проект до первых заявок.Контекстная реклама9 заявокЗакрытгод назад
Ищу специалиста который в короткий срок сделает стильный и простенький сайт одностраничник. подключение к хостингу и домен.Сайты «под ключ»19 заявокЗакрытгод назад
Векторный формат.Обработка фотографийнет заявокЗакрыт2 года назад
Одно фото перевести в векторный формат.Завершенгод назад
Нужен качественный видеоролик с призывом подписаться на канал телеграмма.Видеомонтаж1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужно создать минутный ролик с призывом подписаться на телеграмм канал. С голосовым сопровождением диктора.Видеомонтаж14 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист в создании аниме роликов. Есть персонаж, есть сценарий. В ролике персонажи должны танцевать.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужен человек который вставит код с виджита формы подписки сделаную на геткурсе. на сайт сделанный на вордпрессе.HTML-верстка7 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно создать фото для рекламного банера. Стильно, качественно и быстро.Завершен4 года назад
Создать качественное фото со скриншота. И уменьшить фото под заказЗавершен4 года назад
Нужно сделать фотографию для шапки при отправки писем. и обработать фотографию сделанную скриншотом со сменой фона.Завершен4 года назад
Нужен специалист который сможет научить настраивать геткурс для онлайн школы.Управление проектами7 заявокЗакрыт4 года назад