CosaOstra

Александр CosaOstra

 
38 летРоссия/Москва
4 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$86
выплачено фрилансерам
25%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Cat_Run
Роман 
22 годаРоссия
7 месяцев в сервисе
Был
6 дней назад
$4
10 баллов
4 месяца назад
Ролик презентация для спортивных сборов.
Очень хороший заказчик, был рад работать, все дополнительные просьбы и соглашения с предложениями поступали в скором времени.
все отлично! очень рад сотрудничеству
Ответный отзыв
egowka
Герман 
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
29 отзывов
$80
10 баллов
год назад
Нужно сделать качественный сайт
Хорошо поработали с Александром! Быстро предоставляет всю нужную информацию и материалы. Четко обозначил задачу, поэтому справились даже без единой правки. Оплату производит быстро. Рекомендую!
Если вам нужен красивый и качественный сайт( ландинг) то это только к Герману. Со многими сотрудничал, но подход к работе Германа меня поразил. Все в срок, всегда на связи. Ещё и видеоролик записал, как работать в админке. Всем советую. 10 из 10!
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klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
6 дней назад
$2
10 баллов
год назад
Перевести фото в векторный формат. Через фотошоп.
Все круто, рекомендую.
все круто сделано
Ответный отзыв
wip3out
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$15
10 баллов
4 года назад
Видеоролик
Задача была поставлена четко и ясно, проблем при выполнение не возникло
Все отлично. Быстро, качественно и недорого! Всем советую.
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ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
4 года назад
Фото для банера.
Александр обращается второй раз,и как всегда все на уровне! Рекомендую на все 100!
как всегда все на высшем уровне. Работать с Евгением одно удовольствие.
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