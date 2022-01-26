Вам нужен дизайн сайта? Верстка? Анимация? Редактировать фото? Свежий взгляд, красивые цвета, четкое выполнение. Одним и одним словом — моя работа!

Здравствуйте!

Меня зовут Роман. Мне 20 лет. Я очень добрый и активный, в рабочее- время всегда строг, ответственен и сосредоточен на работе. Само собой я не падаю в совсем хмурую и унылую атмосферу рутинной работенки! К новым заданиям и трудностям я отношусь с задором, ведь они хороши тем, что задания можно выполнить, а трудности- преодолеть.

Почти с 5 лет я зависаю в интернете, повидал многое: закаты и восхождения сайтов, форумов, компаний. За это время у меня выработалась чуйка ко всему красивому и стильному. Вот и дизайн для вас будет- красивый и стильный!

Я на BeHance: https://www.behance.net/RomanPotapoVV

Работа на фрилансе

Почему я пришел работать сюда? Всё просто! Мне нравится мастерить, создавать и раскрашивать! А как еще можно заниматься любимым делом, не вставая с мягкого кресла?

График работы

Свободный, гибкий.

Сон 3:00-11:00 по МСК.

Услуги

Анимация в After Effects

В основном анимирую иллюстрации. Примеры работ в портфолио.

5 секунд анимации - 1000 руб.

10 секунд анимации - 1750 руб.

15-20 секунд анимации - 3500 руб.

Иллюстрация в Adobe Illustrator

Умею рисовать несложные иллюстрации. Яркие и симпатичные.

1 иллюстрация - 300 руб.

4 иллюстрации - 1000 руб.

10 иллюстраций - 1900 руб.

Редактировать фото в Photoshop

Зависит от подробностей заказа.

1 фото - 100-500 руб.

Перерисовать с фото

Зависит от подробностей заказа.

Как правило, 1 фото - 500-1000 руб.

Логотип

Нет навыков. Но вы можете попытать удачу, может что-то красивое выйдет :)

Правки не ограничены. Работаю до тех пор, пока вам не понравится.

Оплата

Предоплата - 30%!

Если сделка не Безопасная, то я должен быть уверен, что заказчик заинтересован в моей работе. Поймите, я тоже человек, я тоже стерегусь того, что меня могут обмануть :(.

Способы оплаты

PayPal: [email protected]

YooMoney(или ЮMoney): 4100116677491182

WMR: R309495237887

Visa: 4276 6800 2695 4360

ВНИМАНИЕ! Если я указал вам другой способ оплаты, то будьте осторожны! Возможно, с вами общается мошенник!

Я возвращаю предоплату

Всякое бывает, особенно со мной, недавно пришедшим сюда. Значит, я либо не способен понять ваших требований, либо не справляюсь с поставленной задачей, либо не соответствую вашим ожиданиям.

Мои контакты