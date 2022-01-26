Здравствуйте!
Меня зовут Роман. Мне 20 лет. Я очень добрый и активный, в рабочее- время всегда строг, ответственен и сосредоточен на работе. Само собой я не падаю в совсем хмурую и унылую атмосферу рутинной работенки! К новым заданиям и трудностям я отношусь с задором, ведь они хороши тем, что задания можно выполнить, а трудности- преодолеть.
Почти с 5 лет я зависаю в интернете, повидал многое: закаты и восхождения сайтов, форумов, компаний. За это время у меня выработалась чуйка ко всему красивому и стильному. Вот и дизайн для вас будет- красивый и стильный!
Я на BeHance: https://www.behance.net/RomanPotapoVV
Работа на фрилансе
Почему я пришел работать сюда? Всё просто! Мне нравится мастерить, создавать и раскрашивать! А как еще можно заниматься любимым делом, не вставая с мягкого кресла?
График работы
Свободный, гибкий.
Сон 3:00-11:00 по МСК.
Услуги
Анимация в After Effects
В основном анимирую иллюстрации. Примеры работ в портфолио.
5 секунд анимации - 1000 руб.
10 секунд анимации - 1750 руб.
15-20 секунд анимации - 3500 руб.
Иллюстрация в Adobe Illustrator
Умею рисовать несложные иллюстрации. Яркие и симпатичные.
1 иллюстрация - 300 руб.
4 иллюстрации - 1000 руб.
10 иллюстраций - 1900 руб.
Редактировать фото в Photoshop
Зависит от подробностей заказа.
1 фото - 100-500 руб.
Перерисовать с фото
Зависит от подробностей заказа.
Как правило, 1 фото - 500-1000 руб.
Логотип
Нет навыков. Но вы можете попытать удачу, может что-то красивое выйдет :)
Правки не ограничены. Работаю до тех пор, пока вам не понравится.
Оплата
Предоплата - 30%!
Если сделка не Безопасная, то я должен быть уверен, что заказчик заинтересован в моей работе. Поймите, я тоже человек, я тоже стерегусь того, что меня могут обмануть :(.
Способы оплаты
PayPal: [email protected]
YooMoney(или ЮMoney): 4100116677491182
WMR: R309495237887
Visa: 4276 6800 2695 4360
ВНИМАНИЕ! Если я указал вам другой способ оплаты, то будьте осторожны! Возможно, с вами общается мошенник!
Я возвращаю предоплату
Всякое бывает, особенно со мной, недавно пришедшим сюда. Значит, я либо не способен понять ваших требований, либо не справляюсь с поставленной задачей, либо не соответствую вашим ожиданиям.
Мои контакты
Почта- [email protected]
Discord- RomanWL#3173
Phone- +79635449282 (звоните если дело срочно, а от меня 0 реакции)
Telegram-@RomanAgent19
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