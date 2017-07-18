Так історично склалося, що маємо сайт на webasyst shop-script. Наразі дуже потрібно додати українську та англійську мову на сайт. Переклад наших текстів ми робимо самостійно, потрібна технічна реалізація та SEO оптимізація, щоб все були правильно вказано ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Для создания своей книги мне нужен стилизованный набор состоящий из фонов, декоративных элементов, шрифтов (основной, для заголовков и дизайнерский для элементов), а также готовых фильтров для фотографий, которые можно применять делая самостоятельно фоновое изображение. На ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день необходимо прорисовать иллюстрации для дизайна на товаре, предоставляем образцы для определения образов персонажей! Необходимо в уникальном стиле прорисовать патерн из единорогов и динозавров в разных позициях. Более детальная инфо на почту!Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Разработка дизайна изделия, товары для детей! Очень важно уловить стилистику и сделать конфетку! Детали заказа в личку на почту! Разработка дизайна для 2х единиц товара!Дизайн продукции1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$40
10 баллов
2 года назад
Все четко и по делу. Приятно сотрудничать. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо Роману за выполненный проект, учел все пожелания.