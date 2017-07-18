Для создания своей книги мне нужен стилизованный набор состоящий из фонов, декоративных элементов, шрифтов (основной, для заголовков и дизайнерский для элементов), а также готовых фильтров для фотографий, которые можно применять делая самостоятельно фоновое изображение. На ...