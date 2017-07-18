yuliya383

Юлия Осипова yuliya383

 
36 летУкраина/Ирпень
6 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Розробка української та англ. версії сайту на webasyst shop-script

    Так історично склалося, що маємо сайт на webasyst shop-script. Наразі дуже потрібно додати українську та англійську мову на сайт. Переклад наших текстів ми робимо самостійно, потрібна технічна реалізація та SEO оптимізація, щоб все були правильно вказано ...

    Webasyst
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Создать набор шаблонов для работы в Photoshop в ретро стиле

    Для создания своей книги мне нужен стилизованный набор состоящий из фонов, декоративных элементов, шрифтов (основной, для заголовков и дизайнерский для элементов),  а также готовых фильтров для фотографий, которые можно применять делая самостоятельно фоновое изображение. На ...

    Photoshop
    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Иллюстрации для пром дизайна

    Добрый день необходимо прорисовать иллюстрации для дизайна на товаре, предоставляем образцы для определения образов персонажей! Необходимо в уникальном стиле прорисовать патерн из единорогов и динозавров в разных позициях. Более детальная инфо на почту!

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Промышленный дизайн

    $35

    Разработка дизайна изделия, товары для детей! Очень важно уловить стилистику и сделать конфетку! Детали заказа в личку на почту! Разработка дизайна для 2х единиц товара!

    Дизайн продукции1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
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Роман 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
$40
10 баллов
2 года назад
Создать набор шаблонов для работы в Photoshop в ретро стиле
Все четко и по делу. Приятно сотрудничать. Рекомендую.
Спасибо Роману за выполненный проект, учел все пожелания.
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