Нужен рисунок красками на холсте. Есть готовый 2д арт, который нужно перерисовать добавив свою креативность =) Уровень качества нужен будет примерно такой как на прикрепленных фото В заявках прошу отправлять примеры своих работ
Создать набор шаблонов для работы в Photoshop в ретро стиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для создания своей книги мне нужен стилизованный набор состоящий из фонов, декоративных элементов, шрифтов (основной, для заголовков и дизайнерский для элементов), а также готовых фильтров для фотографий, которые можно применять делая самостоятельно фоновое изображение.
На генеалогическую тематику в ретро стиле.
Было бы удобно, если все это было оформлено в виде готовых страниц, которые можно разбирать на отдельные элементы и адаптировать под свои потребности.
на видео примеры похожих наборов, мне нужен формат листов 30см*30см.
https://www.youtube.com/watch?v=ADjiM7yu7-I
https://www.youtube.com/watch?v=pgTj80yM1jY
Важно чтобы весь набор был целостный в одном стиле, дизайн бумаги, элементов. Разнобойное из интернета стянутое в кучку не подойдет, пробовала, некрасиво)
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