Создать набор шаблонов для работы в Photoshop в ретро стиле

Иллюстрации и РисункиЗавершен4 заявки706 просмотров
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Для создания своей книги мне нужен стилизованный набор состоящий из фонов, декоративных элементов, шрифтов (основной, для заголовков и дизайнерский для элементов),  а также готовых фильтров для фотографий, которые можно применять делая самостоятельно фоновое изображение.

На генеалогическую тематику в ретро стиле. 

Было бы удобно, если все это было оформлено в виде готовых страниц, которые можно разбирать на отдельные элементы и адаптировать под свои потребности.

на видео примеры похожих наборов, мне нужен формат листов 30см*30см.

https://www.youtube.com/watch?v=ADjiM7yu7-I

https://www.youtube.com/watch?v=pgTj80yM1jY

Важно чтобы весь набор был целостный в одном стиле,  дизайн бумаги, элементов. Разнобойное из интернета стянутое в кучку не подойдет, пробовала, некрасиво)

2 года назад
yuliya383
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
klcp9dj_w_wl23d3
Роман 
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$40
3 дня
RUB
Спасибо Роману за выполненный проект, учел все пожелания.
Все четко и по делу. Приятно сотрудничать. Рекомендую.