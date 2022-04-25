Создать набор шаблонов для работы в Photoshop в ретро стиле

Для создания своей книги мне нужен стилизованный набор состоящий из фонов, декоративных элементов, шрифтов (основной, для заголовков и дизайнерский для элементов), а также готовых фильтров для фотографий, которые можно применять делая самостоятельно фоновое изображение.

На генеалогическую тематику в ретро стиле.

Было бы удобно, если все это было оформлено в виде готовых страниц, которые можно разбирать на отдельные элементы и адаптировать под свои потребности.

на видео примеры похожих наборов, мне нужен формат листов 30см*30см.

https://www.youtube.com/watch?v=ADjiM7yu7-I

https://www.youtube.com/watch?v=pgTj80yM1jY

Важно чтобы весь набор был целостный в одном стиле, дизайн бумаги, элементов. Разнобойное из интернета стянутое в кучку не подойдет, пробовала, некрасиво)