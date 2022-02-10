Рисунок красками на холсте

Работа была выполнена быстрее чем ожидалось. Было очень приятно иметь дело с Софьей, профессионал своего дела, который при этом всегда вежлив, быстро отвечает и всегда знает как сделать работу красивее. В дальнейшем буду обращаться к ней =) Рекомендую!!!