Рисунок красками на холсте

$15
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок834 просмотра
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Нужен рисунок красками на холсте. Есть готовый 2д арт, который нужно перерисовать добавив свою креативность =)

Уровень качества нужен будет примерно такой как на прикрепленных фото

В заявках прошу отправлять примеры своих работ

2 года назад
nikitinm
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
smaginasofya
22 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
2 года назад
$15
5 дней
RUB
Работа была выполнена быстрее чем ожидалось. Было очень приятно иметь дело с Софьей, профессионал своего дела, который при этом всегда вежлив, быстро отвечает и всегда знает как сделать работу красивее. В дальнейшем буду обращаться к ней =) Рекомендую!!!
Всё просто отлично. Приятное общение, дружелюбен, всегда есть обратная связь. Очень приятно было сотрудничать)