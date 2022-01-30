Предлагаем создать реалистичное сочное изображение-визуализацию согласно прикреплённого к проекту ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн обложек для видео на YouTube-канале юридической компании. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCj-xrOa3uHvh145jqvlT-Jg
Рассматривается 2 варианта:
- Вы талантливый дизайнер и всегда на связи, готовы за сутки-двое делать уникальную обложку под каждое видео
- Вы талантливый дизайнер, но не всегда на связи и так быстро делать не умеете. Готовы сделать красивый шаблон для обложки, по которому мы будем вставлять разные заголовки в зависимости от видео
Естественно цена работы в каждом варианте разная. Откликайтесь и обязательно присылайте примеры своих работ.
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