Требуется разработать дизайн обложек для видео на YouTube-канале юридической компании. Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCj-xrOa3uHvh145jqvlT-Jg

Рассматривается 2 варианта:

- Вы талантливый дизайнер и всегда на связи, готовы за сутки-двое делать уникальную обложку под каждое видео

- Вы талантливый дизайнер, но не всегда на связи и так быстро делать не умеете. Готовы сделать красивый шаблон для обложки, по которому мы будем вставлять разные заголовки в зависимости от видео

Естественно цена работы в каждом варианте разная. Откликайтесь и обязательно присылайте примеры своих работ.