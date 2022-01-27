Здравствуйте! Нужно нарисовать картинку в full hd 1920 на 1080 px Тематика игровая, в стиле мета вселенной, тона тёмные, серые, можно кислотные, можно на Выше усмотрение. На картинке хотелось бы видеть надпись (можно необычным шрифтом) from web 2.0 ...
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Арт белоснежного короля ангела с разными символами на теле, руках, лице. По стилистике что то вроде того что я скинул ниже.
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