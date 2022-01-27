Нарисовать картинку в игровом стиле, размер full hd

# 1 — $ 5

Здравствуйте!

Нужно нарисовать картинку в full hd 1920 на 1080 px

Тематика игровая, в стиле мета вселенной, тона тёмные, серые, можно кислотные, можно на Выше усмотрение.

На картинке хотелось бы видеть надпись (можно необычным шрифтом)

from web 2.0 to web 3.0

Также на картинке хотелось бы видеть героя (человечка, монстра, неандертальца), который нажимает кнопку устройсва например на руке (или на Ваше усмотрение) и сбоку появляется окошко в виде сайта (или браузера) в окошке как бы идёт загрузка сайта (там блоки ещё не прогрузившиеся), а сверху название LPCMS.

Допускается Ваше видение идеи, которая описана выше.

Спасибо!