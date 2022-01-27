Обложка видео для Ютуб.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт11 заявок1014 просмотров
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Всем добрый день !

Нужен человек, который будет делать обложки к видео на Ютуб. Тематика: обучающие ролики по веб-разработке. Как результат нужен PSD файл и изображение в высоком качестве.

Прикрепите к предложению примеры ранее сделанных обложек и стоимость, которую вы берете за одну обложку.

Говорю сразу, те люди, которые не выполнят требования из предложения выше не рассматриваются. Мне нужен человек, который будет меня слышать.

Спасибо за понимание!

Жду заявок и хорошего всем дня!

2 года назад
timoshchuk_roman
Рома Тимощук 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
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