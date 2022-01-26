Нарисовать арт NFT

Нужна похожая картина, чтобы было узнаваемость, сюжет всеми любимый и похожий, но картина наша чтобы не было вопросов от правообладателя того, что прикреплено. Сначала приложите эскиз как видите. Картинка нужна для печати 40 на 30 ...