Создать макет/чертёж для пазла

Нужно создать чертёж пазла на 1000 частей (1000 пазлинок). Нужно создать максимально сложный контур каждой детали, чтобы было интересно собирать пазл. И не повторить форму ни одной части. Сложность работы состоит в том, что каждая пазлинка должна быть уникальна по своим параметра: их форма визуально может быть одинаковая, но у каждой должны быть свои индивидуальные скосы, размеры выямок или выпуклостей. В конце должно получится так, что собирая готовый пазл, если переместить две одинаковые с виду пазлинки (по форме), они не дожны идеально стать на место другой. Конечно, если прижать они станут, но сразу будет понятно, что на самом деле её место не здесь.

Ниже будут ссылки на фотостоки, там я нашла готовые макеты для пазлов, но проблема в том, что я не знаю насколько уникальны рисунки каждой пазлинки. Поэтому я решила сделать уникальный чертеж. Также будет прикреплена ссылка на видео, в котором описано производство пазла целиком. Часть касаемо дизайнерской работы начинается на 1.50 и заканчивается 2.40.

Требования итогового макета:

- по соотношениям строн. Готовый пазл будет 70 на 50 см

- горизонтальная ориентация

- конечный результат может быть в пдф, иллюстраторе или коре

- если вы хотите сделать макет по принципу повтроящихся столбиков, между каждым столбиком должно быть не менее 5 других. Чтобы не получилось так, что Вы нарисуете два стоблика и просто ctrl c, ctrl v на весь лист

- и конечно то, что я писала выше про каждую пазлинку. Это главное требование.

Ссылки на стоки:

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/jigsaw-puzzle-template-1000-pieces-vector-476065573

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/jigsaw-puzzle-one-thousand-pieces-682247134

https://www.istockphoto.com/vector/jigsaw-gm1172158614-325037572

https://www.shutterstock.com/ru/image-vector/1000-white-puzzles-pieces-arranged-25x40-1182311959

Ссылка на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=GAiIx9TgXnw