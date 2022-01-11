Esemble

Данила Esemble

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Специалист по рекламе и работе с сайтами (SEO, SMM, SMO, SERF). Контекстная и таргетированная реклама. Видеомонтаж. Дизайн. Копирайтинг.

Моей основной деятельностью является Видеомонтаж и реклама любого характера:

- Контекстная реклама (Яндекс, Google),

- Таргетированная реклама (Инстаграм, ВК, Тик Ток),

- РСЯ и КМС,

- SEO оптимизация,

- Продвижение ТГ каналов,

Параллельно развиваюсь в сфере копирайтинга. 

Образование графического дизайнера позволяет мне быть довольно гибким специалистом во многих сферах услуг.

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Отзывы заказчиков

guest_1641741173126
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Рерайтинг маленького отрывка из текста
Все хорошо, в срок, все требования учтены
Отличный заказчик. ТЗ четкое, отвечает быстро. Очень легко работать!
Ответный отзыв
guest_16419903448469
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$26
10 баллов
3 года назад
Создать макет/чертёж для пазла
Быстро и качественно сделал нужный макет. Легкий в коммуникации и идёт на встречу в организационных моментах. Приятно работать!
Надёжная, честная, адекватная и приятная заказчица. Быстро отвечает на сообщения. И работу оценивает по достоинству) Крайне рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_16416537350094
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
3 года назад
Смонтировать видеоролик катания на мотоциклах
Всё супер, рекомендую.
Таких приятных заказчиков еще поискать нужно) Крайне подробно описывает свои желания. Были серьёзные правки в работе, которые были оплачены по инициативе заказчика. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Dero79
Давид 
43 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
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Заказ выполнена быстро, качественно и очень профессионально. Спасибо!
Отличный заказчик. Точная постановка ТЗ. Приятно коммуницировать за счет быстрых ответов. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
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