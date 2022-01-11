Специалист по рекламе и работе с сайтами (SEO, SMM, SMO, SERF). Контекстная и таргетированная реклама. Видеомонтаж. Дизайн. Копирайтинг.
Моей основной деятельностью является Видеомонтаж и реклама любого характера:
- Контекстная реклама (Яндекс, Google),
- Таргетированная реклама (Инстаграм, ВК, Тик Ток),
- РСЯ и КМС,
- SEO оптимизация,
- Продвижение ТГ каналов,
Параллельно развиваюсь в сфере копирайтинга.
Образование графического дизайнера позволяет мне быть довольно гибким специалистом во многих сферах услуг.
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Описание товара с высоким процентом уникальности50 просмотров
- Редактирование текста59 просмотров
- Создание видеоролика по загородному мотокроссу59 просмотров
- Логотип40 просмотров
- Векторизация изображений любой сложности32 просмотра
Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
3 года назад
Все хорошо, в срок, все требования учтены
Ответный отзыв
Отличный заказчик. ТЗ четкое, отвечает быстро. Очень легко работать!
$26
10 баллов
3 года назад
Быстро и качественно сделал нужный макет. Легкий в коммуникации и идёт на встречу в организационных моментах. Приятно работать!
Ответный отзыв
Надёжная, честная, адекватная и приятная заказчица. Быстро отвечает на сообщения. И работу оценивает по достоинству) Крайне рекомендую к сотрудничеству!
$15
10 баллов
3 года назад
Всё супер, рекомендую.
Ответный отзыв
Таких приятных заказчиков еще поискать нужно) Крайне подробно описывает свои желания. Были серьёзные правки в работе, которые были оплачены по инициативе заказчика. Рекомендую к сотрудничеству!
$10
10 баллов
3 года назад
Заказ выполнена быстро, качественно и очень профессионально. Спасибо!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Точная постановка ТЗ. Приятно коммуницировать за счет быстрых ответов. Рекомендую к сотрудничеству!
Аудиомонтаж
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
нет отзывов
$7/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$7/час
от $15от 3 дней
нет рейтинга