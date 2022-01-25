Нарисовать локацию в Adobe Illustrator (Иллюстраторе)

$140
Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок1095 просмотров
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Нужно нарисовать несколько локаций к мультику в стиле как на прикрепленном примере.

Программа Adobe Illustrator.

Есть готовые заготовки с которых можно что-то копировать.

Пришлите несколько ваших анимационных работ из портфолио.

2 года назад
videocowboy
Гарик Рин 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад