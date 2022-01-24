Необходимо создать визуально привлекательные, "вкусные", понятные, четкие схемы проезда к офисам компании (11 адресов). Выдать результат в виде 11 файлов для размещения на сайте.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Крупный анимационный ютуб канал ищет аниматора. На канале мультики про танки, нет анимации кистей рук и чего-то сложного. Большая часть графики уже готова. https://youtu.be/vzg0RF67WDE
Критерии аниматора:
- Нужно владеть Adobe Animate на высоком уровне. Только Adobe Animate, другие анимационные программы не подходят.
- Иметь портфолио, быть готовым показать лучшую работу.
- Уметь немного рисовать, небольшого уровня достаточно. Покадровой анимации нет, ролики по 3-4 минуты, все фоны и графика есть.
За каждый ролик на 3-4 минуты 30к рублей+ Также нужна помощь в анимации простых вертикальных видео по сюжету до 1 минуты. Здесь оплата до от 3 до 10 тысяч рублей, в зависимости от сложности.
Работа будет постоянно. Присылайте свою лучшую работу в Animate и ссылку на telegram
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