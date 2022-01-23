Нарисовать 2D сцены мобильной игры

Иллюстрации и РисункиЗакрыт7 заявок666 просмотров
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Добрый день!Необходимо нарисовать 3 сцены состоящие из 2D ассетов на основе которых аниматор сможет реализовать тестовые уровни игры. Подробности в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/17gPi1kLbYv8EWyYBbvL65KS8Hd-9x-WebabPFzS2x20/edit

Ваша цена и сроки. Спасибо!

2 года назад
desk27
Влад 
35 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
22 дня назад