Нарисовать АРТ

Иллюстрации и РисункиЗакрыт27 заявок1285 просмотров
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Требуется художник-иллюстратор.

Нарисовать несколько взаимосвязанных картинок АРТ.

Просьба сразу присылать ссылку на портфолио для ознакомления.

Цену обсуждаем - ждем Ваших предложений.

Интересует долгосрочное сотрудничество.

2 года назад
vinume
37 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
год назад
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