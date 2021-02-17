Нарисовать АРТ

Нужно сделать фан-арты на проект про этих пингвинов. То, что я скинул - это оригинал. Нужно их немного срисовать и сделать в другом стиле: поменять одежду, отрисовать как какого-то персонажа. Как к примеру пингвина-полицейского с дубинкой. Таких арта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется художник-иллюстратор.
Нарисовать несколько взаимосвязанных картинок АРТ.
Просьба сразу присылать ссылку на портфолио для ознакомления.
Цену обсуждаем - ждем Ваших предложений.
Интересует долгосрочное сотрудничество.
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