dashmor

Дарья dashmor

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
SMM специалист и Digital иллюстратор

Всем привет!

Рисую арты, стикеры, иллюстрации, портреты

Год в SMM. Упаковываю профили и продвигаю аккаунты)

Переводческое образование: знаю японский, французский, английский

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Баннер и визуал для инстаграм

    Требуется разработка баннера и визуала для 5 постов в Instagram. Все детали будут обсуждены с исполнителем. Срок выполнения - сегодня. Ожидаются предложения по цене.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

kucci
Иван 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
$20
10 баллов
3 года назад
Баннер и визуал для инстаграм
Все отлично объяснила и предоставила весь необходимый материал, оплата вовремя!
Работу сделал быстро и качественно, как и обещал, спасибо большое)
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