Требуется разработка баннера и визуала для 5 постов в Instagram. Все детали будут обсуждены с исполнителем. Срок выполнения - сегодня. Ожидаются предложения по цене.
Баннеры1 исполнитель
Завершен
3 года назад
Всем привет!
Рисую арты, стикеры, иллюстрации, портреты
Год в SMM. Упаковываю профили и продвигаю аккаунты)
Переводческое образование: знаю японский, французский, английский
Требуется разработка баннера и визуала для 5 постов в Instagram. Все детали будут обсуждены с исполнителем. Срок выполнения - сегодня. Ожидаются предложения по цене.