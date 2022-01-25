Срочно рисунок карандашом/красками

Иллюстрации и РисункиЗавершен3 заявки621 просмотр
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Нужен рисунок карандашом (можно также красками. в зависимости от того, что лучше у вас получится) на белом холсте для одного проекта. По сути требуется просто срисовать, только чтобы это выглядело красиво. Нужно передать формы, тени и т.д.

Снизу прикрепил работы. Исполнителю надо будет выбрать любую понравившуюся и срисовать. После чего сделать несколько качественных снимков и отправить их мне.

Вот ссылка на пример ожидаемой работы (если с красками):

https://cdn.discordapp.com/attachments/903057170906624050/934070886334611506/IMG_20220121_020855.jpg

Бюджет скромный, поэтому заказ больше подойдёт для новичков-мидлов

(Хотя бы минимальное портфолио обязательно)

2 года назад
nikitinm
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
ElEs4
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Была
13 дней назад
2 года назад
$12
2 дня
Все было исполнено быстрее, чем договаривались. Очень приятная и быстрая коммуникация. Качество работы превысило все мои ожидания. Оксана всегда быстро отвечает и старается как можно точно перенести идеи заказчика на бумагу. По заказу изначально требовался сложный рисунок карандашом или красками, но Оксана предложила сделать цветными карандашами, от чего работа получилась невероятно красивой и привлекла к себе много восторженного внимания от всех, кому я показал арт. Обязательно ещё буду сотрудничать с Оксаной =)
Отличный заказчик! Четкая постановка задачи, всегда на связи, приятен в общении, очень комфортно было работать. Спасибо за сотрудничество)