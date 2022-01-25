Срочно рисунок карандашом/красками

Нужен рисунок карандашом (можно также красками. в зависимости от того, что лучше у вас получится) на белом холсте для одного проекта. По сути требуется просто срисовать, только чтобы это выглядело красиво. Нужно передать формы, тени и т.д.

Снизу прикрепил работы. Исполнителю надо будет выбрать любую понравившуюся и срисовать. После чего сделать несколько качественных снимков и отправить их мне.

Вот ссылка на пример ожидаемой работы (если с красками):

https://cdn.discordapp.com/attachments/903057170906624050/934070886334611506/IMG_20220121_020855.jpg

Бюджет скромный, поэтому заказ больше подойдёт для новичков-мидлов

(Хотя бы минимальное портфолио обязательно)